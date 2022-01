Maouia ben Maouia will die Ziele nicht zu hoch ansetzen, von einem Sieg spricht er nicht. „Wir wollen das Spiel auf Augenhöhe bestreiten, dann schauen wir, welches Ergebnis herausspringt“, sagt der Trainer der A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim vor der Oberliga-Heimbegegnung am heutigen Samstag, 16 Uhr, in Meisenheim gegen die JSG Hunsrück.