In der Handball-Oberliga greifen die Frauen des TV Welling nach einer dreiwöchigen Corona-bedingten Zwangspause wieder ins Spielgeschehen ein und gastieren im Derby beim HC Koblenz (Samstag, 19 Uhr, Beatushalle Koblenz-Moselweiß). Auch in der Tabelle liegen beide Mannschaften dicht beieinander: Der HC ist mit 11:19 Punkten Elfter, der TV Welling mit 9:19 Punkten Dreizehnter in der 15er-Liga.