Noch ein letztes Mal „durchpowern“: Wissen muss vor Weihnachtspause bei Bad Ems II ran

Während sich die Landesliga-Handballer am Sonntag gerne vor heimischem Publikum in die Weihnachtspause verabschiedet hätten, sich diese Möglichkeit aufgrund der Absage seitens des Gegners aus Neustadt nun nicht mehr ergibt, ist der SSV 95 Wissen hingegen in der Verbandsliga Ost noch mal auswärts gefordert. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Steffen Schmidt um 17.30 Uhr beim TV Bad Ems II an.