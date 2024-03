Plus Sinzig/Bad Hönningen

Niederlage im Kellerduell: Nun rückt auch sportlich für die HSG Sinzig der Abstieg näher

Von Lutz Klattenberg

Sinzig. Nachdem die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler angekündigt hat, in der nächsten Saison nicht wieder für die Handball-Rheinlandliga zu melden (die RZ berichtete), rückt nun auch der sportliche Abstieg immer näher. Im Heimspiel in Bad Hönningen gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte HSV Rhein-Nette unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke mit 26:37 (13:15). Jede weitere Niederlage in den verbleibenden fünf Spielen könnte nun den Abstieg besiegeln.