Plus Regionalliga

Niederlage für TuS Holzheim: Zweite Halbzeit in Oberkleen gibt Dominik Jung Rätsel auf

Von René Weiss

i Routinier Marco Becker traf am Sonntagabend in Oberkleen achtmal für den Holzheim. Nach unfassbarem 1:12-Lauf im zweiten Durchgang kam der Aufsteiger von der unteren Aar für Zählbares beim bis dahin punktlosen früheren Drittligisten nicht mehr infrage. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Zum ersten Mal in dieser Saison herrschte beim TuS Holzheim nach einem Regionalliga-Spiel richtige Ernüchterung. Bei der HSG Kleenheim-Langgöns sah am Sonntagabend zunächst vieles danach aus, als sollten die Ardecker an ihren Sieg aus der Vorwoche gegen den TV Hüttenberg II anknüpfen können, aber am Ende gab es nach der 20:25-Niederlage lange Gesichter bei Dominik Jung und seinen Spielern.