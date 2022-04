Die Oberliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim hatten den Wecker nicht gestellt: Den Auftakt in beide Hälften verschliefen die Gastgeberinnen. Der Fehlstart in Hälfte eins ließ sich kaschieren, der in Durchgang zwei nicht. Am Ende stand eine 21:26 (10:12)-Niederlage gegen die VTV Mundenheim.