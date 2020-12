Simmern

Die beiden Handballklubs HSG Kastellaun/Simmern und HSG Hunsrück befinden sich seit Juni in der Vorbereitung auf den Saisonstart im Herbst. Die Oberliga mit Kastellaun beginnt am 3. Oktober, die Rheinlandliga mit den Irmenach/Gösenrothern vier Wochen später am 31. Oktober. Das ist der Stand der Dinge bei den beiden Vereine: