Der Ausschluss von Piet Jores nach knapp 20 Minuten war einer der Gründe für die 24:31 (9:12)-Niederlage der A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim im Oberliga-Heimspiel gegen die JSG Merchweiler. „Nachdem Piet in der Vorwoche mit sieben Treffern eine solide Leistung gezeigt hatte, hat uns seine Rote Karte schon wehgetan“, sagte Interimstrainer Max Maschtowski. Jores fehlte ihm zudem als Alternative in der Abwehr, weil in der nicht alle Akteure einen Sahnetag erwischt hatten.