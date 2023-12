Plus Engers/Neustadt (Wied) Neustart nach Spielabsagen: SF Neustadt und TV Engers spielen in der Rheinlandliga gegen Hunsrücker Teams Neustadt (Wied)/Engers. Die Handballerinnen der SF Neustadt/ Wied und des TV Engers sind an diesem Wochenende in der Rheinlandliga gegen Mannschaften aus dem Hunsrück jeweils nur Außenseiter. Von Tim Hammer

SF Neustadt (Wied) - HSG Kastellaun-Simmern (Sa., 17 Uhr, Bürgerhaushalle in Neustadt). Die Frauen der Sportfreunde Neustadt mussten ihr jüngstes Spiel bei der DJK/MJC Trier aus Mangel an Spielerinnen kurzfristig absagen. „Danke an die Verantwortlichen in Trier, die der kurzfristigen Spielverlegung zugestimmt haben“, erklärt Frank Liepold, Neustadts Trainer. Nachgeholt werden ...