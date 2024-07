Plus Region Nahe

Neuer Handballverband: Auf Teamschlüssel für die neue Oberliga geeinigt

i Auf neue Hallen müssen sich die Handballer von der Nahe einstellen. Auch für die Frauen der HSG Nahe-Glan (schwarze Trikots) und des HSV Sobernheim wird es künftig häufiger in die Pfalz gehen. Foto: Klaus Castor

Der Zusammenschluss der Handballverbände aus Rheinhessen und der Pfalz ist nur noch eine Frage der Zeit. Bei einem Treffen in der Haßlocher Pfalzhalle besprachen die Vorstände des Handballverbands Rheinhessen (HVR) und des Pfälzer Handballverbands (PfHV) letzte offene Fragen in Sachen Fusion zum Handballverband Rheinhessen-Pfalz (HVRP). „Im Rahmen eines sechseinhalbstündigen Workshops haben wir die Weichen für die erforderlichen außerordentlichen Verbandstage in Rheinhessen und der Pfalz im Herbst gestellt“, berichtet Gastgeber Ulf Meyhöfer, Präsident des PfHV.