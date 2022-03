D a s Derby im Handballverband Rheinland (HVR) steht bei den Frauen an: In der 3. Liga Staffel E treffen am Samstag um 19.30 Uhr die HSG Wittlich und die HSG Hunsrück aufeinander. Die Wittlicherinnen und die Irmenach/Gösenrotherinnen sind die besten Mannschaften im HVR.