Nächster Heimsieg für die HSG Kastellaun? – Cehajic hofft auf Start mit 6:4 Punkten

i Augen zu und gehalten: Luca Korbion war bei seinem Heimdebüt nach seiner Rückkehr aus Bingen der Matchwinner für die HSG Kastellaun/Simmern gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim. Beim 27:22 vor sechs Tagen war Torwart Korbion vor allem in der zweiten Hälfte kaum mehr zu überwinden. Am heutigen Samstag (20 Uhr) darf Kastellaun wieder daheim ran und peilt gegen Aufsteiger Saarlouis erneut zwei Punkte an. Foto: B&P Schmitt

Drittes Heimspiel, dritter Heimsieg für die HSG Kastellaun/Simmern? Das Team von Mirza Cehajic empfängt am fünften Spieltag in der Handball-Regionalliga Südwest am Samstag (20 Uhr) in der IGS-Halle in Kastellaun den Aufsteiger HG Saarlouis II.