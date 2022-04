Nächste Operation statt Comeback: Hiobsbotschaft für Holzheims Vollstrecker David Schwarz

Rund zwei Wochen lang trainierte David Schwarz nach überstandener Operation am Schleimbeutel bereits wieder mit seinen Kumpels vom TuS Holzheim und fieberte seinem Comeback entgegen. Zum Auftakt der Meisterrunde wollte der Rechtshänder aus Idstein sein Team am Samstagabend bei dessen mit Spannung erwartetem Gastspiel bei der hoch gehandelten U 23 des Zweitligisten TV Hüttenberg (Anwurf: 19.30 Uhr, Sportzentrum Hüttenberg) tatkräftig unterstützen. Doch dann passierte es am Dienstagabend im Training in Diez bei einer normalen 1:1-Situation.