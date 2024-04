Plus Alzey Nächste Niederlage für HSG Nahe-Glan: Es fehlt das Quäntchen Glück Von Tina Paare Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die HSG Nahe-Glan und der HSV Alzey. Mit dem besseren Ende für den HSV, der zu Hause mit 28:27 (13:12) gewann. Lesezeit: 1 Minute

Pero Kolovrat bedauerte, dass seine Handballerinnen in der Rheinhessenliga erneut leer ausgegangen waren, konnte seinem Team aber keinen Vorwurf machen. „Das war eines der besten Spiele, das wir den Zuschauern bieten konnten. Am Ende war es Glückssache“, befand der HSG-Trainer. Das Duell verlief auf hohem Niveau und war von Beginn an ...