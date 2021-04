Nachwuchs des TV Engers will in die Bundesliga

Nichts geht über gute Nachwuchsarbeit, und beim Handball-Rheinlandligisten TV Engers werden in der Jugendarbeit seit jeher die nötigen Akzente für die Zukunft gesetzt, nun aber erstmals auf ganz hohem Niveau. Schon vor der Corona-bedingten Spiel- und Trainingspause schlug sich die erfolgreiche Arbeit bei den B-Mädchen vom Wasserturm, die in Rheinland-Pfalz zur Spitze in ihrer Altersklasse gehört, sehr positiv nieder. Jetzt haben die TVE-Funktionäre Nägel mit Köpfen gemacht und ihr weibliches A-Jugendteam für die Bundesliga gemeldet.