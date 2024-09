Plus Bad Ems

Nachteile in Sachen Kraft und Gewicht wiegen schwer: TV Bad Ems erwartet den ambitionierten HC Koblenz

i Energisch durchsetzen wie in dieser Szene Louis Herbel im Spiel gegen Kastellaun II wollen sich die Handballer des TV Bad Ems, wenn am Samstagabend der HC Koblenz auf der Silberau gastiert. Foto: Andreas Hergenhahn

Nach dem Härtetest in der Dauner Wehrbüschhalle, der mit einer deutlichen 22:32-Niederlage endete, wartet auf die Handballer des TV Bad Ems in der Oberliga Rheinland die nächste Herausforderung. Am Samstag geht's ab 19.30 Uhr in der Sporthalle auf der Insel Silberau gegen den ambitionierten HC Koblenz.