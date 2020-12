Nachrücker nach Gießens Verzicht: Holzheimer B-Jugend spielt doch Landesliga

Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 17:20 Uhr

Zunächst war die Mannschaft von Trainer Gunter Ohl nur in die Bezirksoberliga einsortiert worden, was vereinsintern für große Verwunderung gesorgt hatte. Schließlich spielten die beiden betroffenen Jahrgänge in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 in der Landes- und Oberliga eine gute Rolle, was bei der Einordnung durch die Bezirksverantwortlichen allerdings keine Berücksichtigung fand. Sie nahmen aufgrund des Qualifikationsausfalls das Abschneiden von vor zwei Jahren als Maßstab – also die Runde, in der diese Alterskonstellation zuletzt eine Mannschaft bildete. Da der Bezirk Gießen aber die ihm zustehenden Landesliga-Plätze nicht ausschöpft, wurde ein Platz frei, den nun der TuS Holzheim als „bester Nachrücker“ einnimmt. rwe