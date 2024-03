Plus Bad Sobernheim

Nach 13 Jahren und einer „wunderschönen Zeit“: Trainer JP Lang gibt Frauen des HSV Sobernheim ab

i Engagiert am Spielfeldrand: So kennen und lieben die Fans des HSV Sobernheim ihre JP. Nach 13 Jahren wird Jan-Philipp Lang zum Saisonende seinen Platz auf der Trainerbank der HSV-Frauen aber räumen. Foto: Klaus Castor

In der heutigen Trainer-Schnelllebigkeit ist diese Zahl mehr als bemerkenswert. Seit 13 Jahren, in Worten dreizehn, trainiert Jan-Philipp Lang die Handball-Frauen des HSV Sobernheim. Doch am Saisonende ist Schluss. Verein, Team und der Coach, der (natürlich) im HSV verbleibt, schlagen neue Wege ein.