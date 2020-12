Koblenz

Hermann-Josef Häring ist Handballer durch und durch. Der gebürtige Kärlicher konnte aus seiner großen Leidenschaft Handball längst seinen Beruf machen. Er ist Geschäftsführer des Handballverbandes Rheinland. Als Spieler wurde er Deutscher B-Jugendmeister und gewann während seiner zweijährigen Bundesligazeit den DHB-Pokal. Doch seine Heimatverbundenheit verhinderte eine steilere Karriere und zog ihn in den Amateurhandball zurück. Als Trainerneuling stieg er in die 2. Liga auf. Doch was macht der einstige Spieler heute, wie sah seine Funktionärslaufbahn aus und wie steht er zur Saisonunterbrechung?