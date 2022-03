Das Rheinlandderby zwischen dem TV 05 Mülheim und dem HV Vallendar, das eigentlich in der Vorwoche hätte stattfinden sollen, findet nun am kommenden Freitag in der Mülheimer Philipp-Heift-Halle statt. Mehrere Coronafälle aufseiten der Gastgeber hatten die Verlegung erfordert.