In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar freut sich der TV 05 Mülheim auf sein erstes Heimspiel seit etwas mehr als einem Jahr. Zu Gast in der Philipp-Heift-Halle ist die HSG Völklingen. Der HV Vallendar tritt derweil eine schwere Auswärtsfahrt an. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bach gastiert beim TV Offenbach an der Queich.