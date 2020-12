Mülheim hat ganz andere Ziele als Vallendar

Mülheim/Vallendar

Fast sieben Monate sind vergangen seit den letzten Spielen in der Handball- Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. An diesem Wochenende will die nun zweigeteilte Oberliga wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Der TV 05 Mülheim und der HV Vallendar konkurrieren in der Nordstaffel, in der neun Teams aus dem Rheinland und Rheinhessen an den Start gehen. Nach der regulären Runde mit Hin- und Rückspiel spielen die beiden Erstplatzierten der Nordstaffel über Kreuz eine Aufstiegsrunde gegen die Erstplatzierten der Südstaffel (Saarland/Pfalz) aus. Absteiger sind grundsätzlich die beiden Tabellenletzten in der jeweiligen Staffel. Ein möglicher zusätzlicher dritter Absteiger wird aus den jeweiligen Vorletzten in der Tabelle mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Bei vier Absteigern müssen die Vorletzten beide runter.