MSG aus dem Einrich und dem Blauen Ländchen steckt in der Lernphase

Die Handballer des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach haben zur noch jungen Saison 2021/22 Zuwachs erhalten und spielen in der Bezirksliga B, Gruppe 2, nun als Männer-Spielgemeinschaft in Kooperation mit dem HV Miehlen. Spielertrainer Tobias Burghardt schickt eine größtenteils blutjunge Mannschaft ins Rennen, die durchaus Potenzial besitzt, aber erst noch Erfahrungen sammeln muss. So gab es für die Kombinierten aus dem Einrich und dem Blauen Ländchen in der Halle der Realschule in Katzenelnbogen nach der 13:24-Niederlage bei der TG Schierstein III (die Partie wurde nach 45 Minuten aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen und gewertet) auch in heimischer Halle gegen den Mitfavoriten HSG Eschhofen/Steeden nichts zu holen.