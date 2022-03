Ein besseres Bild als bei der 13:38-Hinspielniederlage wollen die A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim am heutigen Samstag, 14.30 Uhr, gegen den Oberliga-Konkurrenten JSG Merchweiler abgeben. „Wir holen raus, was geht“, verspricht Max Maschtowski, der Trainer Maouia ben Maouia vertritt. Dass das Ergebnis im Saarland so deutlich ausfiel, hatte mehrere Gründe.