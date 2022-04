Mit Spaß zum nächsten Erfolg: SG BaEng will Serie ausbauen – Doch Knapp warnt vor Weibern

Von einer eingespielten Mannschaft will Melanie Knapp noch nicht sprechen, doch „wir holen jetzt auf“, meint die Spielertrainerin des Handball-Rheinlandligisten SG Bannberscheid/Engers angesichts der drei Begegnungen, die ihre Mannschaft an den zurückliegenden drei Wochenenden nach zuvor langer Pause absolvieren konnte. „Man kann aber sagen, dass sich die Situation immens verbessert hat.“ Dieser Eindruck soll sich festigen, wenn es für die SG BaEng am Sonntagnachmittag zum TuS Weibern geht (Beginn: 17 Uhr).