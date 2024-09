Plus Kastellaun

Mirza Cehajic: Wir sind besser geworden – Kastellaun/Simmern startet mit Derby in Mülheim

i Die HSG Kastellaun/Simmern in der Regionalliga-Saison 2024/25: (hintere Reihe, von links) Kilian Kötz, Max Grethen, Heinrich Löwen, Julian Mangold, Christopher Adams, Sasa Puljizovic sowie (mittlere Reihe, von links) Trainer Mirza Cehajic, Betreuer Matthias Faust, Jan Röckendorf, Michel Kaltenmorgen, Nico Hassley, Max Kötz, Torwarttrainer Mario Percin sowie (sitzend, von links) Physiotherapeutin Sandra Schmaus-Vollmer, Lewin Rickus, Maurice Lahm, Luca Korbion, Paul Mallmann und Co-Trainer Frank Röckendorf. Es fehlt auf dem Bild Yannik Mühlbauer. Foto: Marc Schenten

Startschuss in der vierthöchsten deutschen Spielklasse mit einem Rheinland-Duell: Das Eröffnungsspiel in der Handball-Regionalliga Südwest bestreiten am Freitag um 19.30 Uhr in der Mülheim-Kärlicher Philipp-Heift-Halle HB Mülheim-Urmitz und die HSG Kastellaun/Simmern.