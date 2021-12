Absolutes Kellerduell am elften Spieltag in der Handball-Oberliga: Der Tabellenvorletzte HSG Kastellaun/Simmern (4:16 Punkte) gastiert am Samstag um 19 Uhr beim Schlusslicht HSG Völklingen (2:18 Zähler). Doch das Sportliche ist derzeit nicht das große Thema in den RPS-Oberligen der Verbände Rheinland, Rheinhessen, Pfalz und Saarland – sondern Corona samt den Einschränkungen (2Gplus-Regelung). Anders als im Rheinland wird auf der übergeordneten RPS-Ebene aber weitergespielt.