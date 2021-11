Michael Schmitz bringt Ruhe in den Rückraum – TV Bad Ems kommt gegen Bendorf rechtzeitig in Fahrt

Nach spielfreien Wochenende kehrte der TV Bad Ems mit einem 31:23 (15:14)-Erfolg gegen die Turnerschaft Bendorf schnell auf Erfolgskurs zurück. Die Gäste zeigten sich von Beginn an hellwach. Aus einer offensiv ausgerichteten 6:0-Abwehr kam die Turnerschaft zur ersten Führung. Der TVBE wies in dieser Anfangsphase zu viele Lücken in der Abwehr auf und ließ die Präzision im Angriff vermissen. Nach drei Spielminuten kam es dann noch dicker für die Hausherren: Luca Reuter landete unglücklich und verletzte sich am Knie, es folgte eine längere Behandlungspause.