Als „höchst unglücklich“ bezeichnete Spielertrainerin Melanie Knapp den Saisonauftakt ihrer SG Bannberscheid/Engers in der Handball-Rheinlandliga. „Die Einstellung und die Qualität in der Abwehr haben heute einfach nicht gestimmt“, nannte sie die Ursachen für die 25:29 (13:14)-Niederlage gegen die HSG Kastellaun-Simmern in der Kreissporthalle II in Montabaur.