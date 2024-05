Plus Bad Sobernheim

Mehr als 200 Teams beim HSV Sobernheim: Felketurnier auf dem Weg zum Handball-Festival

Von Tina Paare

i Freie Wurfbahn: Die Spielerin der Mädchen D des HSV Sobernheim (hellgrüne Trikots) visiert das Tor der Saarbrücker Löwen an. Erneut werden viele Gäste aus dem Saarland beim Felketurnier erwartet. Foto: Michael Ottenbreit

Vieles haben die Organisatoren des HSV Sobernheim selbst in der Hand, und was sie im Vorfeld hatten tun können, um das Felketurnier wieder zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen, haben sie erledigt. Doch was das Wetter betrifft, sind sie machtlos. Tatsächlich könnte die Witterung bei der 63. Turnierauflage zum Knackpunkt werden.