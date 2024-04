Plus Lützellinden

Matchball verwandelt: TuS Holzheim macht Aufstieg in Regionalliga perfekt

Von René Weiss

i Hoch lebe der Meistertrainer: Holzheims Coach Dominik Jung ist erheblich an der großartigen Entwicklung der jungen Mannschaft beteiligt. „Er war schon ein sehr guter Spieler und ist anscheinend ein noch besserer Trainer“, bemerkte Lindens Trainer Conrad Melle. Foto: René Weiss

Um 21.14 Uhr herrschte am Samstagabend Gewissheit über das, was sich schon seit Wochen angedeutet hatte. Dem TuS Holzheim ist die Meisterschaft in der Handball-Landesliga Hessen Mitte nicht mehr zu nehmen. Damit kehren die Handballer von der Aar nach neun Jahren in die Regionalliga Hessen (ehemals Oberliga) zurück.