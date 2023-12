Plus Betzdorf/Weibern Mancas finaler Siebenmeter stürzt den Tabellenführer: Betzdorf trumpft auf, Wissen verspielt achtbares Ergebnis Die Verbandsliga-Handballer des SSV 95 Wissen und die der DJK Betzdorf in der Landesliga waren am Wochenende im Einsatz. Von Andreas Hundhammer

Verbandsliga TuS Weibern – SSV 95 Wissen 33:23 (18:11). „Nach einer ersten Halbzeit, die sicherlich ausbaufähig war und in der wir es in den ersten fünf bis zehn Minuten aufgrund von mangelnder Präsenz nicht geschafft haben, angemessen zu verteidigen, gerieten wird relativ früh relativ deutlich in Rückstand“, fasste SSV-Abteilungsleiter Christian Hombach die ...