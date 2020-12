Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 16:24 Uhr

Kirn Maike Regitz verlässt TuS Die Handballerinnen der TuS Kirn haben den Aufstieg in die Oberliga knapp verpasst, eine der Leistungsträgerinnen steigt nun auf einem anderen Weg auf: Maike Regitz hat sich dem Oberligisten HSG Hunsrück angeschlossen. „Ich freue mich, Maike in unserer Mannschaft zu wissen.

Nachdem ich sie in den vergangenen zwei Jahren vergeblich versucht habe, nach Mainz zu locken und auch meine Vorgänger bei Maike vergeblich anfragten, bin ich froh, dass sie den Schritt in die Oberliga nun wagt“, sagt der zukünftige HSG-Trainer Nils Ibach und ergänzt: „Sie wird sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine Verstärkung darstellen und unser Team durch ihre Erfahrung und Übersicht bereichern.“