In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar darf der TV 05 Mülheim erneut vor eigenem Publikum ran. Die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason empfängt am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Philipp-Heift-Sporthalle die Handballfreunde Illtal.