Plus Bad Ems

Louis Herbel behält die Nerven und trifft zum 31:30 für den TV Bad Ems

i In dieser Szene kommt Frank Schaust frei zum Abschluss und lässt HSG-Keeper Marcel Zirwes keine Abwehrchance. Der TV Bad Ems bejubelte zum Auftakt der Saison in der Oberliga Rheinland einen knappen Heimsieg gegen die Reserve vom Hunsrück. Foto: Andreas Hergenhahn

Gerade in Zeiten des personellen Umbruchs ist es besonders wichtig, gut in eine Runde zu starten. Daher fiel der Seufzer, den Andreas Klute, der Trainer des TV Bad Ems, nach dem 31:30 (18:15)-Zittersieg seiner jungen Truppe gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Kastellaun-Simmern im buchstäblich letzten Moment eintütete, außergewöhnlich tief aus. Jungspund Louis Herbel behielt nach einem Foul an Rechtsaußen Frank Herbel auch beim fünften Auftritt von der oft ominösen Linie die Nerven und schweißte bei der letzten Aktion der Partie die Kugel zum 31:30 ein, ehe der Jubel der erleichterten Kurstädter kaum Grenzen kannte. Die ersten beiden Punkte in der Oberliga Rheinland waren im Sack.