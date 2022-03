Lockerer Abendspaziergang statt Zitterspiel: Holzheimer lösen das Ticket für die Aufstiegsrunde

Im Duell zweier personell auf dem Zahnfleisch gehenden Teams haben die Landesliga-Handballer des TuS Holzheim keinerlei Zweifel aufkommen lassen und die beiden zum Einzug in die Aufstiegsrunde zu Oberliga noch fehlenden Punkte in kaum zu überbietender Souveränität ihrem Konto gutgeschrieben. Beim 35:14 (18:5)-Kantersieg gegen den nicht klassentauglichen Tabellenletzten TG Friedberg schlossen die Ardecker den lockeren Abendspaziergang zur Freude ihres Anhangs erfolgreich ab. So kann der Rechenschieber vor dem die Quali-Runde abschließenden Auswärtsspiel in Eppstein beruhigt beiseite gelegt werden.