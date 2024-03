Plus Vallendar

Lißmann und Schröder verlassen HV Vallendar – HVV in Nieder-Olm

Von Lutz Klattenberg

Nach dem erfolgreichen Rheinland-Derby gegen die HSG Kastellaun-Simmern und vor dem nächsten Rheinland-Derby gegen HB Mülheim-Urmitz geht es für den HV Vallendar in der Oberliga zum TV Nieder-Olm. Am Samstag (20 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach in der IGS-Sporthalle.