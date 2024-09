Plus Welling Lißmann schenkt Welling 16 Tore ein – Niederlagen auch für Rhein-Nette und Weibern Von Harry Traubenkraut i Auch die beiden Treffer von Nick Schneidereit (am Ball) konnten nichts an der klaren Heimniederlage des Handball-Oberligisten TV Welling gegen die HSG Wittlich ändern. Foto: HetPix Am zweiten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland haben der TV Welling, die HSV Rhein-Nette und der TuS Weibern allesamt klare Niederlagen kassiert. Lesezeit: 2 Minuten

HC Koblenz -HSV Rhein-Nette 30:23 (18:12) Der Favorit aus Koblenz konnte den Außenseiter am Ende deutlich niederhalten. Was angesichts der besseren personellen Alternativen des HCK auch wenig überraschend war, denn die HSV trat erneut dezimiert an, während Koblenz sich gegenüber der Vorwoche kadertechnisch deutlich besser aufstellte. So entwickelte sich die Partie auch ...