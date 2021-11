Lichtblick nur fünf Minuten

Nils Schindler war bedient. Auch Stunden nach der Verbandsligapartie brodelte es im Trainer der HSG Nahe-Glan II noch. Die von ihm und Benny Gintz trainierte Mannschaft ließ beim ersten Heimauftritt in der Kirner Kyrau-Halle das Feuer vermissen und ergab sich gegen den TV Bodenheim II viel zu schnell in ihr Schicksal. „Die Jungs sind weit unter ihren handballerischen Möglichkeiten geblieben, wenn man mal von hellen fünf Minuten absieht, in denen wir dran waren. Gut 40 Minuten lang haben wir nicht den Handball gespielt, den wir können“, monierte Schindler.