Langs Devise: In Heimspielen ist alles möglich

Mit einem Jahr Verspätung wegen der corona-bedingten Saisonabsage starten die Handballerinnen des HSV Sobernheim am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, beim TV Bassenheim in die Oberliga-Saison. Ziel des Aufsteigers kann nur der Klassenverbleib sein. Für diese Aufgabe steht HSV-Trainer Jan-Philipp Lang nur nominell ein ausreichend breiter Kader zur Verfügung. Von den 14 Feldspielerinnen befinden sich Alina Barth und Kim Maschtowski in einer Babypause, Daria Steinshorn laboriert noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Kim Maschtowski kehrt spätestens zur Rückrunde zurück, die Dauer von Alina Barths Fehlen lässt sich noch nicht abschätzen. Daria Steinshorn hat bereits die Vorbereitung mitgemacht, fühlt sich aber noch nicht sicher genug für einen Einsatz. „Zu allererst muss der Kopf mitspielen“, erläutert Lang. „Ich gebe Daria die Zeit, die sie braucht.“