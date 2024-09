Plus Bad Sobernheim

Lange geführt: HSV Sobernheim bringt Favoriten ins Schwitzen

Von Tina Paare

i Ein Ball, viele Hände: Die Bad Sobernheimerin Meike Maschtowski (Mitte) versucht, das Spielgerät unter Kontrolle zu bringen. Ihre Teamkameradin Feline Teuscher leistet Schützenhilfe. Foto: Michael Ottenbreit

Die ersten und die letzten zehn Minuten gehörten dem Gast, in der überwiegenden Zeit gaben die Handballerinnen des HSV Sobernheim den Ton an. Umso bitterer, dass sie sich in ihrem zweiten Regionalliga-Heimspiel nicht belohnten. Nach einer 18:12-Pausenführung mussten sie sich der TSG Mainz-Bretzenheim II mit 26:30 geschlagen geben.