Gelingt der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim am Sonntag, 14 Uhr, bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam im dritten Anlauf der erste Sieg in der Handball-Oberliga der A-Jugend? Maouia ben Maouia hat sich den 34:28-Sieg der Pfälzer in Sohren angesehen und nichts erkannt, wegen dem seine Mannschaft vor Ehrfurcht erstarren muss. „Die SG hat kein großartiges Spiel gegen die JSG Hunsrück gemacht“, sagt der MJSG-Trainer. „Schauen wir mal, ob wir gewinnen können.“