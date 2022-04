Erneut müssen die Handballerinnen des HSV Sobernheim am Wochenende zwei Partien in der Oberliga bestreiten. Dieses Mal liegen sogar weniger als 24 Stunden zwischen den Begegnungen. „Da müssen wir durch“, sagt HSV-Trainer Jan-Philipp Lang vor den Heimspielen am Freitag, 20.15 Uhr, gegen den HC Koblenz und am Samstag, 20 Uhr, gegen die TSG Friesenheim.