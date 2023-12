Die Handballerinnen des HSV Sobernheim sind wieder in der Spur, wie der 37:21-Sieg des Rheinhessenliga-Spitzenreiters am Samstag in Mainz bewies. „Genau so müssen wir wieder auftreten“, fordert Jan-Philipp Lang vor der Begegnung am Sonntag, 18 Uhr, beim TV Nieder-Olm.