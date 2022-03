Lang lobt disziplinierte und variable Angriffsarbeit

Die Freude, einen besser platzierten Gegner besiegt und in der Tabelle Boden gutgemacht zu haben, währte bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht lange. Wenige Stunden später überflügelte der SV Zweibrücken mit einem Überraschungs-Coup gegen Mundenheim die HSV-Frauen im Ranking wieder. Es bleibt also dabei: In der Oberliga geht es eng zu. Nichtsdestotrotz ist der 33:25 (12:10)-Sieg über die HF Köllertal ein schöner Erfolg für das Team von Jan-Philipp Lang. Ein Erfolg, der das Selbstvertrauen stärkt. Zumal der HSV das Heimspiel von Beginn an im Griff hatte.