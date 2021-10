In der Konrad-Adenauer-Halle in Wissen trafen in der Handball-Landesliga Rhein/Westerwald die beiden Vertreter aus dem Kreis Altenkirchen, die DJK Betzdorf und der SSV Wissen, aufeinander. In der überaus spannend geführten Partie behielten die Gastgeber mit 24:23 (14:13) ganz knapp die Oberhand.