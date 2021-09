Auch die beiden Landesliga-Mannschaften des SSV Wissen stehen vor dem Start in die Handballsaison 2021/22. Während die Männer bereits an diesem Samstag in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle in Wissen auf Punktejagd gehen dürfen, müssen sich die Frauen noch bis zum 30. Oktober gedulden. Dann treten sie zu einem Auswärtsspiel bei der HSG Westerwald an.