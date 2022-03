Landesliga: Nach einer Viertelstunde dreht Betzdorf auf – Dritter Sieg in Serie

Die Landesliga-Handballer aus dem AK-Land sind seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang März nicht zu bremsen. Gilt das für den mittlerweile an der Tabellenspitze stehenden SSV Wissen gewissermaßen schon die ganze Saison, so steht die DJK Betzdorf dem Sieg-Rivalen aktuell in nichts nach. Beim 38:31 (24:15) gegen den SV Untermosel gelang der Mannschaft von Marco Cassens der dritte Sieg in Folge, durch den sich die Betzdorfer in der neun Teams umfassenden Spielklasse auf Rang vier vorschoben.