Landesliga Mitte: Mit einem Rumpfteam will der TuS Holzheim beim Duell der Verfolger nach Goldsteindie Weichen stellen

Die personelle Situation beim Landesliga-Team des TuS Holzheim bleibt ausgesprochen angespannt. Nachdem zunächst seitens des Trainerteams Dominik Jung / Christian Bittkau die Verlängerung der bereits rund drei Wochen andauernden Spielpause in Erwägung gezogen worden war, legte der Staffelleiter trotz eines bestätigten Corona-Falls im Kreis der Holzheimer Mannschaft sein Veto ein, so dass die Ardecker nun am Samstagabend ab 18.15 Uhr in der Sporthalle der Carl-von-Weinberg-Schule im richtungsweisenden Duell der Verfolger des Spitzenreiters HSG VfR/Eintracht Wiesbaden bei der HSG Goldstein/ Schwanheim Farbe bekennen müssen.