Plus Neustadt (Wied) Lage im Tabellenkeller spitzt sich zu: SF Neustadt verliert zu Hause gegen HSG Wittlich II In der Handball-Rheinlandliga spitzt sich die Lage im Tabellenkeller für die Frauen der SF Neustadt weiter zu. Die Mannschaft von Trainer Frank Liepold verlor ihr Heimspiel gegen die HSG Wittlich II mit 28:32 (15:17). Von Tim Hammer

In der Bürgerhaushalle in Neustadt war dem Sportfreunde-Trainer Liepold nach der Begegnung besonders die eigene Abwehrarbeit ein Dorn im Auge: „Ich bin ziemlich enttäuscht von unserer Abwehrleistung, das war nicht gut und hat uns letztlich unnötig die Punkte gekostet.“ Das Spiel fing aus Sicht der Wiedtalerinnen hervorragend an, nach nicht mal ...